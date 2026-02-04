Mulher é encontrada morta debruçada sobre filha de 7 meses na Zona Norte do Recife

Após a chegada da PM, a bebê de sete meses teria sido amamentada por uma agente da corporação. Outra filha da mulher, de dois anos de idade, teria presenciado o crime

Uma mulher foi encontrada morta, nesta quarta-feira (04), debruçada sobre a filha de sete meses em uma residência localizada na Rua do Comissário, no bairro de Nova Descoberta, na Zona Norte do Recife. Além da bebê, uma outra filha da vítima, de apenas dois anos de idade, também teria presenciado o crime.

Após a chegada da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), a bebê de sete meses foi amamentada por uma agente da corporação com uma mamadeira preparada por vizinhos.

A outra filha da vítima, identificada inicialmente apenas por Beatriz, está sob responsabilidade de outros familiares.

Por meio de nota, a PMPE informou que a ocorrência foi registrada pelo 11º BPM, que encaminhou viaturas ao local.

Ainda segundo a corporação, a ocorrência está em andamento e o local do crime permanece isolado até a chegada dos órgãos competentes.

Também por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que a ocorrência está em andamento no momento.

