Carnaval 2026: Prefeitura anuncia Estacionamento Solidário no Cais do Apolo

Estacionamentos da Prefeitura do Recife, do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5) e do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT6), no Cais do Apolo, poderão ser usados por foliões que doarem alimentos

Estacionamentos da PCR, do TRF5 e do TRF6 poderão ser utilizados pelos foliões entre dias 12 e 17 de fevereiro (REPRODUÇÃO/GOOGLE MAPS)

Uma das novidades para o Carnaval 2026 anunciados pela Prefeitura do Recife, nesta quarta-feira (4), foi o lançamento do Estacionamento Solidário - Banco de Alimentos do Recife.

Entre os dias 12 e 17 de fevereiro, os foliões poderão utilizar os estacionamentos do edifício-sede da Prefeitura do Recife (PCR), do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5) e do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT6).

A iniciativa possibilita a doação de alimentos não perecíveis no acesso aos estacionamentos, fortalecendo a rede de solidariedade durante o período carnavalesco.

Os alimentos arrecadados serão destinados a instituições parceiras, beneficiando mais de 21 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social.

A PCR anunciou horários destinados à doação e arrecadação de alimentos, quando haverá equipes da Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome (SAS) nos locais, podendo o funcionamento do estacionamento se estender além desses horários.

Confira:

Quinta-feira (12)

Estacionamento da PCR, das 16h às 0h;

Estacionamento do TRF5, das 18h às 0h.

Sexta-feira (13)

Estacionamentos da PCR e do TRF5, das 12h às 0h;

Estacionamento do TRT6, das 18h às 0h.

Sábado (14) até terça-feira (17)

Estacionamentos da PCR, do TRF5 e do TRT6, das 12h às 0h.