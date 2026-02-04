Carnaval 2026: Bairro do Recife terá 258 câmeras de monitoramento, diz prefeitura
Anúncio do sistema de videomonitoramento foi feito nesta quarta (4), na coletiva de Carnaval realizada pela Prefeitura do recife. Também foram divulgados outros serviços para a folia
Publicado: 04/02/2026 às 11:04
O Bairro do Recife terá 258 câmeras de monitoramento durante o Carnaval 2026.
O anúncio foi feito, nesta quarta (4), durante entrevista coletiva concedida no Centro da capital, com participação de autoridades e representantes da Prefeitura do Recife.
O Centro de Operações do Recife vai operar de forma presencial na festa.
Está prevista a instalação de central de drones.
Outras ferramentas de monitoramento serão o painel online de acompanhamento das ocorrências e a central de videomonitoramento em pontos estratégicos.
Segundo a prefeitura, a ideia é verificar, em tempo real, a efetividade dos serviços prestados, bem como eventuais necessidades verificadas durante os festejos.
Mobilização
Ao todo, 16 secretarias e órgãos municipais atuarão de forma integrada. Serão mais de 7.500 servidores e 7800 lançamentos.
Prevenção
Ainda segundo a prefeitura, será realizada a “Blitz da Prevenção”.
É uma ação de sensibilização sobre a proibição da venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos, conforme determina a legislação vigente.
A iniciativa será realizada entre os dias 6 e 10 de fevereiro, das 15h às 21h, nos principais polos do Carnaval do Recife. A ação é direcionada a comerciantes de bares, restaurantes, mercados e pequenos comércios localizados no entorno dos polos carnavalescos, por meio de abordagens educativas, com apresentação da campanha, esclarecimentos sobre a legislação e reforço da importância do cumprimento da norma.
Serão distribuídos panfletos informativos e adesivos para afixação nos estabelecimentos, sinalizando a proibição da comercialização de bebidas alcoólicas para menores de idade. A iniciativa é fundamentada na Lei Federal nº 13.106/2015, que proíbe a venda de bebidas alcoólicas e produtos derivados do tabaco a pessoas com menos de 18 anos.
Crianças
Durante o Carnaval do Recife 2026, agentes de Direitos Humanos vão atuar colocando pulseiras de identificação nas crianças.
Com isso, caso elas se percam, podem ser rapidamente encontradas e logo acolhidas
pelos pais ou responsáveis.
A Campanha “Respeito, Proteção e Afeto” realiza identificação de crianças por meio da colocação de pulseira com informações sobre o nome e o número de telefone dos responsáveis, facilitando a localização, caso alguma se perca.
A ação também estimula os responsáveis a adotar essa prática sempre que forem para locais de
grande circulação de pessoas. Esse processo de identificação de crianças é feito de forma itinerante pelas equipes e também ocorrerá na Central do Carnaval, da quinta (12) à terça-feira (17) de Carnaval, das 16h à 0h.