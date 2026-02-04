Apac: chove forte em municípios da região de ‘seca extrema’ no Sertão, nesta quarta (4)

Nas primeiras horas desta quarta-feira (4), o acúmulo de água de chuva superou os 50mm em Granito e Ipubi, no Sertão de Pernambuco

Choveu bastante no município de Granito, no Sertão de Pernambuco (REPRODUÇÃO/REDE SOCIAL)

Choveu forte em alguns municípios da região atingida pela seca extrema em Pernambuco, no começo desta quarta-feira.

Conforme a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), Ganito e Ipubi, ambas no Sertão, superaram as expectativas de chuva para o dia, superando os 50mm de acúmulo de água.

Nas últimas 6 horas, o volume de chuva em Granito foi de 61,98mm. Já em Ipubi, o acúmulo de água foi de 51,62m.

Segundo a Apac, ambos os municípios saíram do nível de severidade ‘moderada’ para ‘forte’.

Além dos dois municípios do Sertão do Araripe, também tem chovido, com pouco menos intensidade, em Ouricuri, também no Araripe, e Verdejante, Sertão Central.

Apac aponta no seu monitor de chuvas em tempo real, às 7h29 desta quarta-feira, Verdejante com 44,81mm, e Ouricuri com 30,59mm, no nível de severidade ‘moderada’.

Outros dois municípios sertanejos começaram o dia de hoje com chuva, ‘fraca a moderada’, entre 10mm e 30mm de acúmulo: Exu e Terra Nova.