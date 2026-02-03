Após maratona de jogos, Náutico terá a primeira semana cheia de trabalho na temporada

Disputando sete partidas em 22 dias, o Náutico agora ganha respiro antes das semifinais do Campeonato Pernambucano

Elenco do Náutico em treinamento no CT Wilson Campos (Rafael Vieira / CNC)

Em um começo de Campeonato Pernambucano com alto volume de jogos, o Náutico já disputou sete partidas em apenas 22 dias na temporada de 2026. Com a classificação direta às semifinais após ser 1º lugar na fase inicial, o Timbu ganhou um respiro na maratona de jogos e terá semana cheia de trabalho, algo inédito na temporada até então.

Desde que estreou, no dia 9 de janeiro contra o Maguary, o clube alvirrubro atuou sempre duas vezes por semana e não teve um intervalo maior do que cinco dias entre jogos do Pernambucano, realizando a última rodada no último sábado (31).

Com a partida de ida da semifinal prevista para acontecer entre os dias 11 e 12 de fevereiro, o Náutico passará mais de 10 dias sem entrar em campo. O tempo tende a ser valioso para a comissão técnica alvirrubra evoluir aspectos táticos e físicos da equipe para a sequência da temporada.

O elenco alvirrubro, inclusive, recebeu folga na última segunda-feira (2) e só retornou aos trabalhos já nesta terça-feira (3). Os próximos dias devem ser de intensas atividades no CT Wilson Campos, com foco na preparação para as semifinais contra Santa Cruz ou Decisão.

