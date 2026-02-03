Procuradoria de Paris faz buscas nos escritórios da rede social X

Rede social X ( AFP)

Segundo a unidade de cibercrime da Procuradoria de Paris, os escritórios da rede social X, do multibilionário Elon Musk, são alvos de buscas na França. A operação é realizada em conjunto com o departamento nacional ciber da polícia francesa e a colaboração da Agência da União Europeia para a Cooperação Policial (Europol). A Procuradoria fez o comunicado numa mensagem no próprio X, no qual anunciou que deixará de usar a plataforma e migrará para o Instagram e o LinkedIn.

A Procuradoria informou que as buscas estão relacionadas com uma investigação que foi aberta em janeiro de 2025 devido às suspeitas de abuso de algoritmos e extração fraudulenta de dados pela X ou pelos seus executivos. Os procuradores apuram se o algoritmo da rede social foi manipulado para favorecer determinados conteúdos, facilitando ingerências estrangeiras em eleições ou assuntos nacionais e distorcendo o debate público.

“Elon Musk e a ex-CEO da X, Linda Yaccarino, foram convocados para comparecer a audiências no dia 20 de abril, além de vários funcionários da plataforma X também terem sido também convocados para a semana de 20 a 24 de abril de 2026 para serem ouvidos na qualidade de testemunhas”, acrescentou o órgão francês.

A abertura do inquérito aconteceu após denúncias de deputados que visavam algoritmos distorcidos ou tendenciosos na rede social, suscetíveis de terem adulterado o seu funcionamento. “Essas mudanças reduziram a diversidade e favoreceu conteúdos considerados extremos, levantando dúvidas sobre os critérios do algoritmo e a transparência dos critérios de moderação”, acusou na ocasião o deputado Éric Bothorel.

Em julho do ano passado, Musk negou as acusações de manipulação dos algoritmos, afirmando que os procuradores franceses estavam lançando uma investigação motivada por razões políticas. Por outro lado, a Procuradoria de Paris garante que se trata de uma operação destinada a fazer com que a plataforma X siga as leis francesas.

A Procuradoria parisiense ainda adiantou que ampliou a investigação depois de acusações sobre o funcionamento do chatbot de inteligência artificial Grok, desenvolvido pela xAI, empresa criada por Musk em 2023. Neste caso, a investigação se concentra sobre uma alegada cumplicidade na difusão de imagens de pornografia infantil e pela violação dos direitos de imagem com deepfakes sexualmente explícitos, entre outros crimes, como conteúdos negando o Holocausto que estavam circulando na plataforma digital.