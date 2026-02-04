Pernambuco registra queda nas mortes violentas em janeiro, diz governo

Estado somou 252 pessoas mortes violentas intencionais em janeiro de 2026, de acordo com levantamento divulgado pela SDS.

Polícia Civil de Pernambuco investiga o caso (Foto: SDS-PE)

Dados da Gerência Geral de Análise Criminal e Estatística (GGace) apontam que Pernambuco teve, em janeiro, 252 pessoas assassinadas.

Os dados foram divulgados na terça (3) pela Secretaria Estadual de Defesa Social (SDS-PE).

Em comparação com o mesmo mês do ano anterior, a queda no número de mortes violentas foi de 12,8%, conforme o governo. Em janeiro de 2025, 289 pessoas foram mortas.

As mortes violentas intencionais englobam homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios, lesões corporais seguidas de morte e mortes decorrentes de intervenções policiais.

Já os Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVPs) apresentaram queda de 44,1% em relação a janeiro do ano passado. Já os homicídios de mulheres tiveram redução de 12,5% no mesmo período. No caso dos roubos e furtos de veículos, os números apontam o melhor resultado dos últimos 48 meses, com diminuição de 25,3%.