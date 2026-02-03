O crime aconteceu aconteceu na noite desta segunda-feira (2), durante uma entrega no bairro de Brasília Teimosa, na Zona Sul do Recife. Taque a tiros foi registrado por câmeras de segurança

Comerciante é morto e cunhado fica ferido em ataque a tiros em Brasília Teimosa (Reprodução/Câmeras de vigilância)

Um comerciante de 25 anos, identificado como Breno Wallace Santos Ramos, foi assassinado a tiros na noite de segunda-feira (2) no bairro de Brasília Teimosa, na Zona Sul do Recife.

Ele era proprietário de uma hamburgueria que funcionava no sistema de delivery. O cunhado dele, de 49 anos, que pilotava a motocicleta no momento do ataque, ficou ferido.

O crime aconteceu por volta das 23h30, na esquina das ruas Arabaiana e Arthur Bernardes, quando Breno e o cunhado realizavam uma entrega. Imagens de câmeras de segurança registraram toda a ação criminosa.

No vídeo, é possível ver três motocicletas no local. A primeira passa pela via e dobra à esquerda, sem qualquer ligação com o crime.

Em seguida, aparece a moto onde estavam Breno, na garupa com a bag de entregas nas costas, e o cunhado, que conduzia o veículo. Logo atrás, surge a motocicleta dos suspeitos.

O garupa da moto dos criminosos sacou uma arma de fogo e efetuou vários disparos contra Breno, que foi atingido e cai da motocicleta.

Mesmo ferido, ele chegou a ser levado para o Hospital da Restauração (HR), no Derby, mas não resistiu aos ferimentos e morreu antes de receber atendimento médico.

Já o cunhado, que não teve a identidade revelada, foi socorrido para uma unidade hospitalar local. Seu quadro de saúde não foi divulgado.

Equipes da Polícia Militar de Pernambuco estiveram no local e realizaram o isolamento da área para os trabalhos de perícia.

O corpo de Breno foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) no Recife.



Ainda segundo a família, Breno já havia trabalhado em outros ramos do comércio, como venda e conserto de celulares, peças e acessórios, além de comercialização de correntes de prata. Atualmente, mantinha a hamburgueria por delivery, e essa teria sido a última entrega da noite.

O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que as diligências seguem até o esclarecimento do fato.

