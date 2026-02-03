Faculdade de Direito do Recife vai passar por reformas

A Faculdade de Direito do Recife foi a percussora do curso de ciências jurídicas no Brasil; a primeira turma de bacharéis em ciências jurídicas se formou em 1832. Foto: Paulo Paiva/DP ()

Construído em 1912, o prédio histórico da Faculdade de Direito do Recife (FDR), no bairro da Boa Vista, área central do Recife, passará por reforma. Segundo a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), inicialmente, serão destinados R$ 16 milhões.

A restauração integra o Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), programa de investimentos coordenado pelo governo federal.

Para o diretor da FDR, Torquato de Castro, com as obras “será possível haver mais permanência dos alunos, além de reforçar aos valores que a instituição representa como a defesa do Estado Democrático de Direito, da cultura jurídica e da preservação das liberdades”.

Responsável pela contratação e pelo acompanhamento do projeto de restauro da FDR, a arquiteta Andréa Gáti explicou, em conversa com o Diario de Pernambuco, que as obras estão vinculadas às entregas parciais dos projetos. “Então, estimamos que, no mais tardar, no início do segundo semestre as tenhamos iniciado”, conta.

Segundo Andréa, o projeto prevê o restauro completo do prédio, tanto do ponto de visga estrutural como artístico. No entanto, ela afirma que não haverá ampliação do edifício, mas sim a reorganização das salas de aula que ficam no semienterrado. Além disso, a arquiteta detalha que estão previstas melhorias na parte elétrica, acústica, acessibilidade e no paisagismo.

Com as obras programadas por etapas, o primeiro momento, segundo ela, irá contemplar a parte estrutural do prédio histórico. “Incluindo coberta para garantir a segurança e o conforto dos alunos e funcionários”, explica. “E, posteriormente, visando à comemoração dos 200 anos do curso de Direito, em 2027, serão contempladas as áreas comuns da edificação onde ocorrerão as festividades”, detalha.

Sobre a Faculdade de Direito do Recife

Fundada em 11 de agosto de 1827 por D. Pedro 1º, a Faculdade de Direito do Recife (FDR) foi instalada, inicialmente, em Olinda, na sede do Mosteiro de São Bento. Juntamente com a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em São Paulo, foi berço dos cursos jurídicos do Brasil. O prédio atual começou a ser construído ainda em 1889.