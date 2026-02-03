América do México anuncia oficialmente a contratação de Raphael Veiga

O meia chega a um dos clubes mais populares e vitoriosos do México, após fazer história com o Palmeiras

Raphael Veiga, novo jogador do América-MEX (Divulgação / América do México)

O América do México anunciou oficialmente, nesta terça-feira (3), a contratação do meia Raphael Veiga, do Palmeiras, por empréstimo até o final de 2026.

Veiga, de 30 anos, já estava no México desde a semana passada e inclusive acompanhou do estádio a vitória do América por 2 a 0 sobre o Necaxa no último sábado, pelo torneio Clausura.

"Oi, André, tranquilo, sou eu, Raphael Veiga, e já sou americanista", disse o jogador em um vídeo publicado na conta oficial do clube mexicano na rede social X.

A mensagem é um recado ao técnico do América, o brasileiro André Jardine, que aguardava a chegada de Veiga após as saídas do atacante francês Allan Saint-Maximin e do meio-campista espanhol Álvaro Fidalgo.

Exímio cobrador de pênaltis e com ótima visão de jogo, Raphael Veiga chega a um dos clubes mais populares e vitoriosos do México, após fazer história com o Palmeiras.

Ele deixa o clube paulista como o maior artilheiro do século XXI (109 gols em 384 jogos) e um dos dez jogadores com mais títulos (10), incluindo duas Copas Libertadores (2020 e 2021) e dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023).

"Aqui sempre será sua casa, meu 23! Até breve, Veiga!", escreveu o Verdão em uma mensagem nas redes sociais.

Nesta temporada, o América do México espera lutar novamente pelo campeonato nacional e também disputa a Copa dos Campeões da Concacaf.

