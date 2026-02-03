Empresário é preso por armazenar armas e meia tonelada de pólvora

Explosivos apreendidos na ação da PMPE (Foto: Reprodução)

Uma operação resultou, nesta segunda-feira (2), na apreensão de armas de fogo e material explosivo no município de Riacho das Almas, no Agreste de Pernambuco. Os materiais estavam sendo armazenados por um empresário de Cumaru que utilizava dinamites para explodir pedras em um loteamento.

Uma das explosões foi alvo de denúncia e as investigaçõea apontaram que a pólvora utulizada pelo empresário era adquirida de forma ilegal em uma fábrica de Riacho das Almas.

As equipes do do 4º Batalhão da Polícia Militar (4º BPM) se deslocaram até o endereço indicado e, durante a diligência realizada de forma integrada, confirmaram a procedência da denúncia. Diante do potencial risco representado pelo material encontrado, foram acionados o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e o Instituto de Criminalística (IC), responsáveis pela perícia técnica e pela adoção dos protocolos de segurança necessários.

No local, foram apreendidos uma arma de fogo industrial, nove armas de fabricação artesanal, cerca de 550 quilos de pólvora, além de espoletas e diversos materiais utilizados na fabricação de munições de diferentes calibres, conforme registrado no boletim de ocorrência. No local também havia dois homens trabalhando com máquinas para perfurar rocha.

Após a perícia, parte do material explosivo foi destruída pelo Bope. O suspeito e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Plantão de Caruaru, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.



