Polícia prende suspeito de exploração sexual e apreende 611 comprimidos de ecstasy "abacaxizinhos" no Recife

Esquema de "delivery" de drogas foi desmontado na ação, segundo a polícia. Suspeito preso e comparsa tinham apartamento para servir de base para o tráfico. Entorpecentes eram enviados por moto

Ecstasy conhecido como "abacaxizinho" foi apreendido no Recife (Divulgação)

A Polícia Civil de Pernambuco prendeu um suspeito de exploração sexual de adolescente, na quarta-feira (28), no Recife, e apreendeu 600 comprimidos de ecstasy.

.

Na mesma ação, desmontou um esquema de fornecimento de drogas a menores.

Os entorpecentes eram entregues no sistema de “delivery” para várias áreas da cidade, segundo a equipe do delegado Elielton Xavier, da 18ª Circunscrição, na Macaxeira, na Zona Norte.

A investigação teve início após o recebimento de denúncias sobre a comercialização de ecstasy, especificamente do tipo conhecido como “abacaxizinho”, pela internet.

Segundo as informações, o suspeito e um comparsa, já identificado pelas autoridades, utilizavam um apartamento na Rua Amaro Bezerra, no bairro do Derby, na área central do recife, como base para o armazenamento e distribuição da droga, que era entregue aos clientes por meio de motocicletas.

Durante a abordagem ao imóvel, que já estava cercado pelos agentes, o suspeito tentou se desfazer das provas arremessando uma sacola pela janela.

A equipe policial, no entanto, conseguiu recuperar todo o material. Na sacola, foram encontrados 611 comprimidos de ecstasy, uma pedra de aproximadamente 40 gramas de substância análoga ao crack, além de diversas embalagens plásticas (tipo "ziplock") utilizadas para a venda dos entorpecentes.

Diante da materialidade do crime e dos fortes indícios de autoria, o homem foi conduzido à Delegacia da Macaxeira, onde foi autuado em flagrante.

Após a conclusão dos procedimentos legais, ele será apresentado em audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça para responder pelos crimes.

