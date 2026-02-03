Monumentos e praças do Recife ganham proteção para o Carnaval 2026

Instalação de tapumes faz parte da preparação da cidade do Recife para o Carnaval de 2026. A capital pernambucana está em fase final de organização para os festejos de momo

Praça da República foi mais um dos pontos a receber tapumes de proteção (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Recife continua se preparando para a chegada do Carnaval 2026. Patrimônios do capital, monumentos e praças já estão recebendo instalação de tapumes para proteção de locais com grande circulação de foliões durante os festejos de momo.

Em espaços como o Teatro de Santa Isabel, Praça da República e Praça 17, no bairro de Santo Antônio, no Centro do Recife, a Autarquia de Limpeza e Manutenção Urbana do Recife (Emlurb), já instalou os tapumes de proteção.

Decoração da folia

As pontes e ruas do bairro do Recife Antigo, na área central da capital pernambucana, também estão se preparando para o Carnaval de 2026. Segundo a Prefeitura do Recife, até o dia 7 de fevereiro, toda a ilha do Recife estará vestida a caráter para a folia.

Por todo o bairro histórico, no Cais da Alfândega, na Praça do Arsenal e nas ruas do Bom Jesus, Madre de Deus, Alfredo Lisboa e Marquês de Olinda, serão instalados 330 banners e 13 totens com a identidade visual do Carnaval 2026, divulgou a Prefeitura.

As quatro pontes que dão acesso à festa (Limoeiro, Buarque de Macedo, Maurício de Nassau e a requalificada Giratória), espaços ilustres da folia recifense, já começaram a ser vestidas com pórticos cobertos por painéis de LED, para os festejos de momo em breve, divulgou a gestão municipal.

Palcos

Quatro dos maiores palcos da festa já estão em execução. Os palcos da Praça do Arsenal, Pátio de São Pedro e Cais da Alfândega, na área central, já foram entregues à população. O Pátio de São Pedro até já serviu de cenário para algumas prévias.

No Marco Zero, maior polo do Carnaval do Recife, o palco começou a subir, e deve ficar pronto neste dia 4 de fevereiro, para receber os ensaios finais dos espetáculos momescos, destacou a Prefeitura.

A estrutura deste ano, segundo a gestão, é a maior já montada para a festa da capital pernambucana.

O palco terá os mesmos 70 metros de comprimento na fachada, mas ganhará altura: terá 18,5 metros de altura, com moldura toda coberta por painéis de LED, que também estarão inseridos na cenografia.

A passarela em frente ao palco do Marco Zero, destinada às apresentações da cultura popular, terá os mesmos 50 x 4 metros do ano passado, garantindo melhor visibilidade às coloridas e efusivas plateias de Momo.

A estrutura suspensa para DJs será novamente montada acima e à esquerda da caixa cênica, assim como no Carnaval passado. Telões de LED também serão montados para atender os foliões distantes do palco.