PF e PRF prendem ex-presidente do Rioprevidência em investigação relacionada ao Caso Master

Durante a gestão de Deivis, o Rioprevidência investiu quase um bilhão em letras financeiras no Banco Master

Ex-presidente do Regime Próprio de Previdência Social do Rio de Janeiro (Rioprevidência), Deivis Marcon Antunes (Foto: Reprodução)

O ex-presidente do Regime Próprio de Previdência Social do Rio de Janeiro (Rioprevidência), Deivis Marcon Antunes, foi preso nesta terça-feira (3) por agentes da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Investigações da Polícia Federal apontam desvio de dinheiro e corrupção no fundo dos servidores do Rio de Janeiro, além de gestão fraudulenta. Deivis renunciou à presidência do sistema no dia 23 de janeiro em decorrência da investigação.

Foi apurado que, durante a gestão de Deivis, o Rioprevidência investiu quase um bilhão em letras financeiras, investimento de alto risco que não conta com a cobertura do fundo garantidor de crédito, do Banco Master. Segundo a PF, as aplicações feitas pelo sistema entre 2023 e 2024 prejudicaram o dinheiro das pensões e aposentadorias de 235 mil servidores públicos do Rio de Janeiro. Com informações do portal g1