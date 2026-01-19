Unicap vai reduzir mensalidades e estuda processo de interiorização, diz novo reitor

Em visita ao Diario de Pernambuco, nesta segunda (19), o novo reitor da Unicap, Padre Carlos Fritzen, destacou os principais projetos que serão desenvolvidos na gestão dele. Queda nos valores das mensalidades pode chegar a até 67%

Padre Carlos Fritzen é o novo reitor da Unicap (Marina Torres/DP)

Como forma de tornar a Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) mais sustentável, acessível e competitiva, o novo reitor da instituição, Padre Carlos Fritzen, deve implementar, logo no início de 2026, uma redução nos valores das mensalidades de diversos cursos de graduação, com descontos que variam entre 15% e 67% para quem entrar no primeiro semestre letivo.

Outra proposta do novo reitor para ampliar o acesso à instituição é proporcionar um processo de interiorização da universidade, já que em alguns cursos, segundo ele, são compostos por 30% de alunos oriundos de cidades do interior de Pernambuco.

Essas propostas foram apresentadas pelo novo reitor, em visita ao Diario de Pernambuco, nesta segunda-feira (19).

Ele aproveitou a oportunidade e entregou o convite para a sessão solene de posse, que ocorrerá no dia 2 de fevereiro, e contará com diversos convidados de outras instituições.

“Estamos dando conta que alguns cursos têm 30% dos estudantes que vêm de Caruaru (Agreste). Por que não pensar em alguma coisa também lá? Essa possibilidade está no horizonte da Unicap e estamos estudando a possibilidade de fazer parcerias com algumas instituições para que possamos aproveitar equipamentos que estão subutilizados”, disse Padre Carlos Fritzen, que se tornou o décimo reitor da Unicap.

“A redução das mensalidades será para cursos que ficaram no tempo e que mantiveram uma precificação muito acima do que se pratica no mercado. Isso fez com que se perdesse alguns alunos. Isso faz parte de um grande processo de revisão do currículo acadêmico da Unicap, que está passando por essa análise e transformação”, explicou.

Entre os cursos contemplados com a nova política de valores, estão formações tradicionais e históricas da Unicap, como ciências contábeis (50% de redução), direito, no período da noite (30%), jornalismo (30%), psicologia, no período da noite (30%), e ciência da computação, no período da noite (30%).

Cursos da área de saúde também foram contemplados com o processo de redução, como enfermagem (35%), isioterapia (58%), fonoaudiologia (64%), farmácia (58%), nutrição (58%) e ciências biológicas bacharelado (67%).

O novo reitor também tem como prioridade manter e ampliar o processo de internacionalização já existente da Unicap, proporcionando uma maior potencialização no processo de intercâmbio tanto na graduação, quanto na pós-graduação.

Criação do Conselho de Ex-alunos Notáveis da Unicap

Outra ideia do Dr. Padre Carlos Fritzen para a sua gestão é a criação de um Conselho de Ex-alunos Notáveis da Unicap. A meta é proporcionar uma maior interação com profissionais formados na instituição, mas que mantém um laço afetivo criado suas graduações.

“Estamos pensando em criar um conselho de ex-alunos notáveis da Unicap, assim como acontece em universidades dos Estados Unidos e na própria PUC-RIO. A Unicap é muito querida e queremos manter esse vínculo afetivo e emocional com quem já se formou, algo que possa facilitar oportunidades para novas gerações que irão passar pela universidade”, destacou.

Essa nova lógica de aproximação com os ex-alunos se unirá a uma política já existente na instituição, na qual a Unicap tem parcerias com seis escolas privadas do Recife, oferecendo vantagens para os pais desses alunos. Esse programa, que deve ser ampliado para outras instituições, visa criar uma cultura planejamento educacional a longo prazo, algo praticamente inexistente no Brasil

Além dessa aproximação com os pais dos alunos, o novo reitor pretende estabelecer um diálogo com o empresariado pernambucano para que o processo de formação dos estudantes esteja atrelado às necessidades das empresas, algo que pode gerar novas parcerias para a Unicap.

Convênio com a PUC-Rio

Durante a sessão solene de posse do novo reitor, marcada para o dia 2 de fevereiro, acontecerá uma assinatura de convênio com a PUC-Rio, em que irá promover uma parceria entre as instituições que visa o fortalecimento de desenvolvimento de linhas de pesquisas em diversas áreas do conhecimento.

“Esse primeiro convênio, que está sendo chamado de convênio de guarda-chuva, visa uma interação com a área de desenvolvimento e pesquisa da PUC-Rio. Essa é uma chance para a Unicap, mas também para a PUC-Rio de estender seus trabalhos e pesquisas para o Norte e para o Nordeste. Isso irá fortalecer e desenvolver linhas de pesquisas de diversas áreas”, finalizou Padre Carlos Fritzen.

