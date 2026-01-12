Padre Carlos Fritzen assume reitoria da Unicap nesta sexta-feira (16)

Padre Carlos Fritzen (Foto: Dibulgação)

O padre Carlos Fritzen assume a reitoria da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) nesta sexta-feira (16), às 10h, durante cerimônia presidida pelo provincial dos Jesuítas no Brasil, padre Mieczyslaw Smyda. A posse solene está marcada para o dia 2 de fevereiro, às 16h, no Auditório G2. Ele será o 10º reitor da instituição.

A gestão terá como vice-reitor o padre Delmar Cardoso. A Pró-Reitoria de Graduação ficará sob responsabilidade do professor Alexandre Ramos, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação com o professor Juliano Domingues e a Pró-Reitoria Administrativa com o professor Aragon Bergonci.

Atual pró-reitor administrativo da Unicap, Carlos Fritzen é natural de Campina das Missões, no Rio Grande do Sul. É bacharel em Teologia e Filosofia pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia (Faje), mestre em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e doutor em Ciências Sociais e Humanas pela Pontifícia Universidade Javeriana de Bogotá. Também possui pós-graduação em Gestão para Organizações da Sociedade Civil pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e em Tecnologias Aplicadas à Educação pela Faculdade Jesuítas São Luís.

Desde dezembro de 2024, ele ocupa o cargo de presidente do Conselho Diretor das Faculdades Católicas, associação mantenedora da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), e integra o Conselho Econômico-Administrativo da Província dos Jesuítas do Brasil. Atuou por sete anos como coordenador da Federação Internacional Fé e Alegria, com sede em Bogotá, e foi diretor-presidente das mantenedoras e patronatos da Associação Nóbrega de Educação e Assistência Social (Aneas).