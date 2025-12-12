Unicap aplica provas do Vestibular 2026.1 neste domingo

Unicap realiza vestibular neste domingo (13) (Foto: Divulgação)

A Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) realiza neste domingo (14), das 8h15 às 13h15, as provas do Vestibular 2026.1. Ao todo, são ofertadas 3.290 vagas distribuídas em 29 cursos presenciais, sete semipresenciais e quatro cursos na modalidade de Educação a Distância (EaD).

A seleção será feita em etapa única, com caráter eliminatório e classificatório, composta por uma prova objetiva e uma redação. Cada etapa terá pontuação entre zero e mil pontos. Os candidatos devem chegar com pelo menos uma hora de antecedência e apresentar documento oficial com foto. O uso de celulares e outros dispositivos eletrônicos será proibido durante o exame.

A instituição preparou uma programação para candidatos e acompanhantes, com serviços de saúde, como aferição de pressão, reflexologia podal, ventosaterapia, avaliação respiratória, triagem metabólica e hidratação, além de música na biblioteca, com apresentação do MPB Unicap, e serviços de autocuidado.

A edição deste ano inclui novos cursos, entre eles o bacharelado em Inteligência Artificial e os cursos tecnológicos em Mídias Sociais Digitais e Banco de Dados. Administração e Ciências Contábeis passam a ser oferecidos tanto presencialmente quanto na modalidade EaD. Na opção a distância, é possível concluir as duas graduações em cinco anos.

As licenciaturas também terão oferta ampliada, com modalidades presencial e semipresencial, exceto Ciências da Religião, que será exclusivamente semipresencial.