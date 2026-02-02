Servidora da Prefeitura de Caetés, no Agreste, é morta a tiros na porta de casa

A vítima foi alvo dos disparos quando chegava em casa na madrugada desta segunda (2); O caso está sendo investigado pela Polícia Civil

PCPE (Arquivo/DP)

Uma mulher de 37 anos, identificada como Crislane Bezerra dos Santos, foi morta a tiros na madrugada desta segunda-feira (2), no município de Caetés, no Agreste de Pernambuco.

Segundo informações repassadas a Polícia, a vítima estava estava chegando em casa acompanhada de outras pessoas quando dois indivíduos em uma motocicleta se aproximaram e efetuaram diversos disparos contra ela.

Devido a gravidade dos ferimentos, Crislane, veio a óbito ainda no local, antes mesmo da chegada do socorro. Após o crime, os suspeitos fugiram e até o momento não foram localizados.

A Polícia Militar de Pernambuco realizou o isolamento da área para os trabalhos de perícia do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML).

O caso foi registrado como homicídio consumado e está sendo investigado pela Delegacia Seccional de Garanhuns. Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que as diligências seguem até o esclarecimento total do crime.

O diz a Prefeitura de Caetés

Por meio das redes sociais, a Prefeitura do município deixou suas solidarizações com a família e amigos de Crislane Bezerra dos Santos, funcionária da Secretaria de Obras. “Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares e amigos, desejando conforto e força.”

