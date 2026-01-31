Com o fim da primeira fase, confira jogos do mata-mata e chaveamento do Pernambucano

Jogo do Campeonato Pernambucano na Arena de Pernambuco (Rafael Melo/FPF)

Chegou ao fim neste sábado (31) a primeira fase do Campeonato Pernambucano. Com os resultados da última rodada, Náutico e Sport garantiram vagas diretas às semifinais da competição. Em compensação, Retrô, Santa Cruz, Decisão e Maguary duelarão pela fase de quartas de finais.

3º lugar na primeira fase, o Retrô irá encarar o Maguary, 6º colocado. A partida de ida do mata-mata terá o mando do Azulão de Bonito, enquanto a volta acontece com o mando da Fénix de Camaragibe. O vencedor da classificatória enfrentará o Sport nas semifinais em dois jogos, com o Leão da Ilha sendo mandante no jogo de volta pela melhor campanha.

Do outro lado da chave, o Santa Cruz, 4º lugar, terá pela frente a equipe do Decisão, 5º colocado. O duelo de ida terá mando da equipe de Goiana, enquanto a volta será na casa da Cobra Coral. O vencedor encontrará o Náutico nas semifinais, também com o Timbu jogando a volta em casa pela melhor campanha.

As quartas de finais terão os seus jogos de ida já neste meio de semana, com datas previstas para a quarta-feira (4) e a quinta-feira (5). Os duelos de volta ocorrem no final de semana do dia 7 e 8 de fevereiro.

Confira jogos do mata-mata:

Retrô x Maguary (vencedor enfrenta o Sport )

Santa Cruz x Decisão (vencedor enfrenta o Náutico)