Colisão entre carros deixa dois mortos em São José do Egito, no Sertão de Pernambuco

Acidente aconteceu na manhã deste sábado na PE-275, entre São José do Egito e Tuparetama (REPRODUÇÃO/VÍDEO)

Uma colisão frontal entre carros deixou dois mortos na PE-275, em São José do Egito, no Sertão de Pernambuco, na manhã deste sábado (31). De acordo com a Polícia Civil, as vítimas fatais foram dois homens, com 39 e 43 anos de idade.

Um terceiro homem ficou ferido e foi encaminhado para uma unidade de saúde local. O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência e realizou os primeiros atendimentos.

A Polícia Militar também esteve no local. As diligências para esclarecimento da ocorrência são conduzidas pela Polícia Civil.

