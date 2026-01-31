Colisão entre carros deixa dois mortos em São José do Egito, no Sertão de Pernambuco
De acordo com a Polícia Civil, as vítimas fatais foram dois homens, com 39 e 43 anos de idade
Publicado: 31/01/2026 às 19:50
Acidente aconteceu na manhã deste sábado na PE-275, entre São José do Egito e Tuparetama (REPRODUÇÃO/VÍDEO)
Uma colisão frontal entre carros deixou dois mortos na PE-275, em São José do Egito, no Sertão de Pernambuco, na manhã deste sábado (31). De acordo com a Polícia Civil, as vítimas fatais foram dois homens, com 39 e 43 anos de idade.
Um terceiro homem ficou ferido e foi encaminhado para uma unidade de saúde local. O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência e realizou os primeiros atendimentos.
A Polícia Militar também esteve no local. As diligências para esclarecimento da ocorrência são conduzidas pela Polícia Civil.