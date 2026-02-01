Ataque a tiros em praça da Madalena, Zona Norte do Recife, deixa um morto e vários feridos

Conforme Polícia Militar, além do morto, um dos feridos, na Praça Professor Calazans, na Madalena, está em estado grave

Recife, PE, 14/11/2025 - OPERAÇÃO PAPAI NOEL - A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, junto com a Policia Militar de Pernambuco, deu inicio da Operação Papai Noel no centro do Recife. ( Rafael Vieira)

Disparos de tiros na Praça Professor Calazans, na Madalena, Zona Norte do Recife, deixaram um morto e vários feridos, um deles em estado grave.

Tudo aconteceu na manhã deste domingo (1º).

Conforme nota da Polícia Militar de Pernambuco, por voltas 9h30, policiais do 13º BPM foram acionados para a ocorrência.

A PM registrou que, a partir de informações de testemunhas, um grupo se aproximou da praça e iniciou os disparos contra pessoas que estavam no local.

“Conforme os dados preliminares, houve vítimas atingidas, sendo que uma delas veio a óbito no local. As demais vítimas foram socorridas para unidades de saúde. Uma encontra-se em estado grave, sob cuidados médicos, enquanto as outras seguem em atendimento e acompanhamento, conforme avaliação médica.”

A PM isolou a área e a Polícia Civil chegou ao local para iniciar os trabalhos investigativos.

