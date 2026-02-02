Prazo para prestação de contas do Pix Tênis termina em 7 de fevereiro

Estudantes da rede estadual de ensino (Foto: SEE/Divulgação)

Estudantes da rede estadual de Pernambuco que receberam o Pix Tênis em 2025 têm até o dia 7 de fevereiro para regularizar a prestação de contas e garantir o recebimento do benefício em 2026. Quem não cumprir o prazo ficará impedido de acessar o novo repasse até a situação ser regularizada.



A prestação de contas é obrigatória para todos os beneficiários e deve ser feita pela plataforma www.meutenis.pe.gov.br. O site também permite acompanhar a situação do cadastro, verificar o andamento do benefício e esclarecer dúvidas. Estudantes ou responsáveis que tiverem dificuldades com o processo on-line podem procurar a secretaria da escola, levando a documentação necessária.



De acordo com a Secretaria Estadual de Educação (SEE), a não regularização dentro do prazo impede o acesso ao benefício no ano seguinte e pode resultar em auditorias e processos administrativos, já que os recursos são públicos e devem ser utilizados exclusivamente para a finalidade do programa.

Para ter direito ao Pix Tênis, o estudante precisa estar regularmente matriculado na rede estadual em 2026, com dados atualizados no Sistema de Informações da Educação de Pernambuco (Siepe).

Também é exigida a regularidade do CPF do estudante maior de 18 anos ou do responsável legal junto à Receita Federal e à gestão escolar. Essas informações são utilizadas pela Caixa Econômica Federal para a abertura automática da conta e liberação do crédito, sem necessidade de o beneficiário ir ao banco.



Criado em 2025, o Pix Tênis garante um crédito financeiro destinado exclusivamente à compra de um par de tênis escolar, em lojas físicas ou virtuais que comercializam calçados. Em 2026, o investimento pode chegar a R$ 77,5 milhões, beneficiando mais de 140 mil estudantes da rede estadual, entre novatos e veteranos com prestação de contas regularizada.



O pagamento do benefício começou no sábado (31). O valor de R$ 150 será creditado diretamente na conta do estudante maior de 18 anos ou do responsável legal, em parceria com a Caixa Econômica Federal.

