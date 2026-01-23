MEC abre inscrições para mais de 25,6 bolsas do Prouni em Pernambuco nesta segunda (26)
As bolsas do Prouni oferecidas pelo MEC podem ser integrais (100% de graça) ou parciais (50%)
São mais de 25,6 mil bolsas?para o Programa Universidade?para Todos (Prouni) para o estado de Pernambuco (Foto: Studio Formatura/Galois/Divulgação)
O Ministério da Educação (MEC) está oferecendo mais de 25,6 mil bolsas para o Programa Universidade para Todos (Prouni) para o estado de Pernambuco, referentes ao processo seletivo do primeiro semestre de 2026.
As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas a partir de segunda-feira (26) até 29 de janeiro, exclusivamente pela internet, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.
Do total de bolsas para Pernambuco, 11.232 são integrais (100%, de graça) e 14.407 são parciais (50%, pagando metade?da mensalidade). Com 8.022 bolsas, Recife é o município com mais ofertas, sendo 3.081 bolsas integrais e 4.941 parciais.
Cursos
O curso de graduação com o maior quantitativo de bolsas ofertadas no estado é Administração, com 1.965 bolsas, sendo 877 integrais e 1.088 parciais.
Depois dele, os dois cursos com mais ofertas são: Análise e Desenvolvimento de Sistemas, com 1.708 bolsas (747 integrais e 961 parciais), e Ciência Contábeis, com 1.602 bolsas (669 integrais e 933 parciais).
Confira a lista dos dez cursos com mais oferta de bolsas no estado:
Administração
Integrais: 877
50%: 1.088 (50%)
Total:
Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Integrais: 747
50%: 961
Total: 1.708
Ciências Contábeis
Integrais: 669
50%: 933
Total: 1602
Criminologia
Integrais: 351
50%: 626
Total: 977
Engenharia de Software
Integrais: 410
50%: 483
Total:893
Gestão de Recursos Humanos
Integrais: 438
50%: 443
Total: 881
Design Gráfico
Integrais: 377
50%: 490
Total: 867
Logística
Integrais: 405
50%: 456
Total: 861
Enfermagem
Integrais: 144
50%: 648
Total: 792
Investigação e Perícia Criminal
Integrais: 249
50%: 453
Total: 702
Divulgação
A divulgação do resultado acontecerá em duas chamadas, sendo a primeira no dia 3 de fevereiro e a segunda em 2 de março.
O edital do Prouni para o primeiro semestre de 2026 foi divulgado pelo MEC em 8 de janeiro.