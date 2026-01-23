MEC abre inscrições para mais de 25,6 bolsas do Prouni em Pernambuco nesta segunda (26)

As bolsas do Prouni oferecidas pelo MEC podem ser integrais (100% de graça) ou parciais (50%)

São mais de 25,6 mil bolsas?para o Programa Universidade?para Todos (Prouni) para o estado de Pernambuco (Foto: Studio Formatura/Galois/Divulgação)

O Ministério da Educação (MEC) está oferecendo mais de 25,6 mil bolsas para o Programa Universidade para Todos (Prouni) para o estado de Pernambuco, referentes ao processo seletivo do primeiro semestre de 2026.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas a partir de segunda-feira (26) até 29 de janeiro, exclusivamente pela internet, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Do total de bolsas para Pernambuco, 11.232 são integrais (100%, de graça) e 14.407 são parciais (50%, pagando metade?da mensalidade). Com 8.022 bolsas, Recife é o município com mais ofertas, sendo 3.081 bolsas integrais e 4.941 parciais.

Cursos

O curso de graduação com o maior quantitativo de bolsas ofertadas no estado é Administração, com 1.965 bolsas, sendo 877 integrais e 1.088 parciais.

Depois dele, os dois cursos com mais ofertas são: Análise e Desenvolvimento de Sistemas, com 1.708 bolsas (747 integrais e 961 parciais), e Ciência Contábeis, com 1.602 bolsas (669 integrais e 933 parciais).

Confira a lista dos dez cursos com mais oferta de bolsas no estado:

Administração

Integrais: 877

50%: 1.088 (50%)

Total:

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Integrais: 747

50%: 961

Total: 1.708

Ciências Contábeis

Integrais: 669

50%: 933

Total: 1602

Criminologia

Integrais: 351

50%: 626

Total: 977

Engenharia de Software

Integrais: 410

50%: 483

Total:893

Gestão de Recursos Humanos

Integrais: 438

50%: 443

Total: 881

Design Gráfico

Integrais: 377

50%: 490

Total: 867

Logística

Integrais: 405

50%: 456

Total: 861

Enfermagem

Integrais: 144

50%: 648

Total: 792

Investigação e Perícia Criminal

Integrais: 249

50%: 453

Total: 702

Divulgação

A divulgação do resultado acontecerá em duas chamadas, sendo a primeira no dia 3 de fevereiro e a segunda em 2 de março.

O edital do Prouni para o primeiro semestre de 2026 foi divulgado pelo MEC em 8 de janeiro.