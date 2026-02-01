Colisão entre carro e ônibus mata um homem e deixa mãe e filha feridas na PE-60

Acidente ocorreu em São José da Coroa Grande e foi registrado por câmera de segurança

Acidente vitimou um homem de 31 anos (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um acidente de trânsito envolvendo um carro de passeio e um ônibus matou um homem e deixou duas pessoas feridas na tarde deste sábado (31), na Rodovia PE-60, em São José da Coroa Grande, no Litoral Sul de Pernambuco.

Uma câmera de segurança instalada nas proximidades do restaurante Calamares registrou o momento da colisão. As imagens, que mostram a violência do impacto, passaram a circular nas redes sociais.

O veículo envolvido no acidente foi um Volkswagen T-Cross, de cor cinza, que capotou após a batida e ficou com as rodas para cima. Já o ônibus sofreu danos na parte frontal lateral esquerda. Um homem identificado como Gabriel de Jesus Gomes Gaspar, de 31 anos, que estava conduzindo o carro, morreu.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, uma mulher e a filha foram retiradas do carro por populares antes da chegada do socorro. Elas foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de São José da Coroa Grande e encaminhadas para a Unidade Mista Osmário Omena de Oliveira, no próprio município.

Já o motorista do carro ficou preso às ferragens após o capotamento. Ele foi encontrado com vida, porém inconsciente. Diante da gravidade do quadro, os bombeiros realizaram o desencarceramento do homem, que também foi socorrido por uma ambulância municipal e levado para a mesma unidade de saúde, onde morreu.

Para o atendimento da ocorrência, o Corpo de Bombeiros empregou duas viaturas e seis militares.

