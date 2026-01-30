Acidente de carro na PE-320 mata mãe e filha, em Carnaíba, no Sertão

Carro que conduzia a mãe, de 50 anos, e a filha, de 27, perdeu controle, capotou e caiu da ponte na zona rural de Carnaíba

Carro capotou e caiu embaixo da ponte matando mãe e filha na zona rural de Carnaíba (REPRODUÇÃO/VÍDEO)

Um acidente de carro matou mãe e filha na PE-320, entre Carnaíba e Afogados da Ingazeira, no Sertão de Pernambuco, nesta quinta-feira (29).



O veículo teria perdido o controle e saído da pista, caindo da ponte do sítio Capim Grosso, na comunidade rural de Carnaíba.



As vítimas são a professora Tatiane Michele, de 50 anos, que chegou a ser socorrida e encaminhada ao

Hospital Regional Emília Câmara, em Afogados da Ingazeira, mas faleceu hores depois.

A filha, a farmacêutica Regina Pires, de 27 anos, faleceu no local do acidente.



Segundo informações de testemunhas repassadas à polícia, Regina conduzia um Honda HR-V, acompanhada da mãe, na PE-320, sentido Afogados da Ingazeira-Carnaíba.



Ao tentar desviar de um motociclista, perdeu o controle do carro, capotou e caiu da ponte Capim Grosso. Regina ficou presa às ferragens e faleceu no local.



Tatiane foi encontrada em estado grave e levada ao Hospital Emília Câmara, onde ficou internada na UTI. Poucas horas depois, faleceu.