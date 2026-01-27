O acidente envolvendo uma caminhonete e um caminhão aconteceu na tarde desta segunda (26), na BR-101, em Ipojuca, na Zona da Mata Sul de Pernambuco

Motorista de caminhonete fica preso às ferragens em acidente e é resgatado de helicóptero na Mata Sul (Ascom/PRF)

O motorista de uma caminhonete, de 29 anos, ficou gravemente ferido após um acidente com um caminhão, na tarde desta segunda-feira (26), na BR-101, no município de Ipojuca, na Zona da Mata Sul de Pernambuco. Ele ficou preso às ferragens e precisou ser resgatado de helicóptero, com suspeita de fratura nas pernas.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu após a caminhonete atingir a parte traseira de um caminhão que transportava cana-de-açúcar. O veículo de carga deixou o local antes da chegada das equipes de resgate.

Os ocupantes da caminhonete sofreram apenas ferimentos leves. Já o condutor ficou preso às ferragens e foi retirado pela equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco.

Segundo as informações, o homem apresentava suspeita de fratura nas pernas, recebeu atendimento no local e foi levado de helicóptero até o Campo do Derby, no Recife. Logo após, uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência fez o transporte até o Hospital da Restauração.

