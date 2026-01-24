Adolescente de 14 anos morre após ser atropelada por caminhão em Jaboatão dos Guararapes

Viatura da Polícia Civil de Pernmabuco (Foto: Reprodução/Instagram)

Uma adolescente de 14 anos morreu após ser atropelada, neste sábado (24), em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. A ocorrência foi registrada pela 19ª Delegacia de Polícia de Prazeres.

Segundo informações preliminares, a vítima teria sido atingida por um caminhão de água. “Ele passou por cima da menina aí, ó. 14 anos a menina”, diz um homem em um vídeo que circula nas redes sociais.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que a adolescente faleceu no local antes mesmo de receber os primeiros socorros. "As investigações foram iniciadas e seguirão até a elucidação total dos fatos", afirmou a corporação.