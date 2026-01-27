Empresário é alvo de criminosos, leva tiros na rua e escapa de moto no Agreste

A tentativa de homicídio contra o empresário aconteceu na manhã desta terça-feira (27), no município de Cupira e foi flagrada por câmeras de segurança, que mostraram os tiros e a fuga na moto

Tentativa de homicídio em Cupira, no Agreste de Pernambuco (Reprodução/Redes sociais)

Um empresário de 43 anos, identificado como Valdinho Construções, escapou ileso de uma tentativa de homicídio registrada na manhã desta terça-feira (27), no município de Cupira, no Agreste de Pernambuco. A investida foi flagrada por câmeras de monitoramento.

As imagens mostram a vítima deixando a residência e subindo em uma motocicleta. No momento em que começa a trafegar pela via, um veículo preto se aproxima em baixa velocidade. Um homem desce do carro e realiza diversos disparos de arma de fogo contra o empresário, que consegue acelerar e fugir do local.

O suspeito ainda aparece correndo atrás da vítima, mas não consegue alcançá-la. Segundo a Polícia Civil, nenhum dos tiros atingiu o empresário, apesar da proximidade da ação.

A ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio, e o caso está sob investigação da Delegacia da 94ª Circunscrição de Cupira. A Polícia Civil informou que um inquérito foi instaurado para apurar a autoria e a motivação do crime.

