Incêndio atinge mercadinho em Candeias e mobiliza Corpo de Bombeiros

Incêndio em Candeias (Foto: Reprodução/Instagram)

Um incêndio atingiu um estabelecimento comercial na Avenida Abdo Cabus, no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, na tarde deste domingo (1º). As chamas se espalharam rapidamente e uma intensa fumaça preta tomou conta da área, chamando a atenção de moradores e comerciantes do bairro.

De acordo com informações iniciais, o fogo teve início em um mercadinho. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o início do incêndio e logo em seguida a fumaça densa se espalhando, enquanto algumas pessoas jogam água para conter as chamas. Em um dos registros é possível ver um homem pegando água de uma piscina da casa ao lado na tentativa de controlar o fogo.

O incêndio avançou com rapidez, exigindo a intervenção dos profissionais. Duas viaturas de combate a incêndio foram enviadas ao local e, até o momento, a ocorrência segue em andamento. Ainda não há informações oficiais sobre feridos nem sobre as causas do incêndio.

A área permanece movimentada, com moradores acompanhando o trabalho dos bombeiros. Uma equipe da Neoenergia também está no local.