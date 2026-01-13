Incêndio em depósito da ETE Peixinhos é controlado pelo Corpo de Bombeiros, diz tenente

O fogo começou por volta das 10h e atingiu um depósito a céu aberto onde havia vegetação seca, madeiras antigas, materiais plásticos e tubulações

Incêndio atinge área de vegetação no bairro de Peixinho, em Olinda (Foto: Francisco Silva /DP)

O incêndio que atingiu uma área de vegetação no depósito da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Peixinhos, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, foi controlado na manhã desta terça-feira (13). A informação foi confirmada pelo tenente Tiago Vicente, do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco.

De acordo com informações preliminares, o fogo começou por volta das 10h e atingiu um depósito a céu aberto onde havia vegetação seca, madeiras antigas, materiais plásticos e tubulações. A área é de difícil acesso, o que exigiu uma operação reforçada.

Quatro viaturas de combate a incêndio foram empregadas na ocorrência, com equipes vindas dos grupamentos de Prazeres, Abreu e Lima e do quartel central, na Avenida João de Barros, no Recife. Ao todo, 13 militares participaram da ação, utilizando cerca de 15 mil litros de água.

Segundo o tenente Tiago Vicente, o trabalho inicial foi isolar o incêndio para impedir a propagação das chamas. A queima de materiais plásticos e tubulações provocou uma grande quantidade de fumaça preta, visível de vários bairros do Recife e de Olinda, o que assustou moradores da região.

“Por conta dessas tubulações e do material plástico, houve uma fumaça escura que foi vista à distância. Isso gerou preocupação, mas o fogo foi contido dentro da área”, afirmou o tenente.

Após o controle das chamas, o tenente explicou que a equipe dos bombeiros iniciaram a fase de rescaldo, considerada essencial para evitar a reignição do fogo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve risco de o fogo atingir comunidades próximas. As chamas chegaram a se aproximar do muro de uma empresa, mas foram contidas antes disso.

Não houve feridos nem vítimas, apenas danos materiais. A causa do incêndio ainda é desconhecida e deverá ser apurada posteriormente. “Não é possível precisar a causa. Quando chegamos, o incêndio já estava em andamento. Nosso serviço foi combater o fogo”, concluiu o tenente Tiago Vicente.

