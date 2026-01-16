Incêndio atinge apartamento em condomínio no Centro do Paulista
O caso aconteceu na noite desta quinta (15), no Condomínio Vila do Frio, no centro do Paulista, na Região Metropolitana do Recife
Publicado: 16/01/2026 às 07:10
Incêndio atinge apartamento em condomínio no centro do Paulista (Cortesia)
Um incêndio atingiu um apartamento no Condomínio Vila do Frio, localizado no Centro do município do Paulista, na Região Metropolitana do Recife, na noite de quinta-feira (15). Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
Imagens registradas por moradores mostram chamas intensas saindo pela janela de um apartamento situado no sexto andar do bloco 17.
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, o incêndio teve início por volta das 19h50. Três viaturas foram empregadas na ocorrência para o combate às chamas.
O fogo foi completamente controlado às 22h55. Após a extinção, o local foi isolado para rescaldo e avaliação dos danos.
As causas do incêndio ainda são desconhecidas e deverão ser apuradas.