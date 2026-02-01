"Cinquenta carnavais nas virgens", celebra vencedor do desfile das Virgens de Bairro Novo, em Olinda

Antônio completa 50 desfiles nas Virgens de Bairro Novo neste ano (Wanderson Oliveira/DP Foto)

Ao som dos clarins da orquestra, Antônio Martins Correia, de 69 anos, recebeu o prêmio de melhor fantasia das Virgens de Bairro Novo, em Olinda, na categoria "Luxo", que ganha as ruas neste sábado (1). Intitulada "50 anos de Glória", a indumentária premiada faz referência ao período em que ele tem participado ininterruptamente do desfile.

"O que a gente gasta não importa. O que importa é ser aplaudido", diz Antônio, enquanto o sol de quase meio dia já derrete boa parte de sua maquiagem.

Com a nova vitória, ele soma 46 títulos de melhor fantasia nas Virgens. "Essa daqui pesa 30 kg, mas com o suor, acho que vai para uns 60kg", acrescenta.

Premiação

Conforme mandam os 73 anos de tradição, as Virgens de Bairro Novo premiaram as melhores fantasias em oito categorias. Dentre as mais celebradas pelo público, a performance do "Titanic Malamanhado" conquistou os jurados na categoria "Grupo", com componentes vestidos de músicos, dos personagens Jack e Rose e até de icebergs.

A ideia foi dada pelo instrutor de trânsito Erick Torres, que performou um dos músicos do famoso naufrágio. "Já é meu 21º desfile. Todos os nossos familiares estão presentes nos dando apoio. Às vezes,a gente pensa em desistir, mas o carnaval de Pernambuco é contagiante", afirma Erick.