Caruaru implanta binário no bairro Vassoural a partir de segunda-feira (2)

Mudança altera o sentido de duas vias e visa melhorar a fluidez do tráfego no acesso ao Complexo de Saúde do Vassoural

Binário no bairro Vassoural, em Caruaru (Foto: Divulgação)

A Autarquia de Mobilidade de Caruaru (AMC) vai implantar, a partir da próxima segunda-feira (2), um sistema binário de circulação em duas ruas do bairro Vassoural, na Zona Urbana da cidade. A mudança altera o sentido do tráfego nas vias João Cordeiro de Souza e Ivanildo Cordeiro de Souza.

Com a intervenção, a rua João Cordeiro de Souza passará a ter sentido único em direção à rua Antônio Manoel da Silva. Já a rua Ivanildo Cordeiro de Souza terá circulação em sentido único no sentido da rua do Vassoural. A medida tem como objetivo melhorar a fluidez do trânsito e reduzir o tempo de deslocamento de motoristas e pedestres que se dirigem ao Complexo de Saúde do Vassoural.

Segundo a AMC, as duas vias receberão nova sinalização horizontal e vertical. Durante o período inicial de adaptação, previsto para durar cerca de uma semana, agentes de trânsito e arte-educadores estarão no local para orientar condutores, pedestres e ciclistas sobre as mudanças.

Ainda de acordo com a autarquia, a implantação do binário segue critérios técnicos de engenharia de tráfego.