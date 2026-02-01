SDS anuncia efetivo superior a 600 agentes na segurança do desfile das Virgens

Desfile das Virgens do Bairro Novo tem início previsto para as 12h30; os foliões fantasiados iniciaram a concentração na Praça 12 de Março, no começo da manhã deste domingo (1º)

Operação conjunta da SDS visa evitar que cenas de violência no desfile das Virgens de 2025 não se repitam (DIVULGAÇÃO/SDS)

O desfile das Virgens do Bairro Novo 2026, que acontecerá neste domingo (1º), a partir das 12h30, contará com a presença de 638 agentes ao longo do percurso, segundo informações da Secretaria de Defesa Social (SDS).

No ano passado, o desfile das Virgens foi marcado por muitas brigas generalizadas.



A concentração do tradicional bloco de Olinda iniciou-se no começo da manhã deste domingo, na Praça 12 de Março.



De lá, por volta das 12h30, as “virgens” seguem pela Avenida Presidente Getúlio Vargas até as proximidades da Praça Duque de Caxias, em Casa Caiada.



O ponto central da operação, segundo a SDS, será um posto de comando integrado, reunindo profissionais das Polícias Militar, Civil, Científica e Penal, do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco e da Operação Drone, garantindo articulação e controle tático-operacional das equipes em campo.

Também estão previstos sobrevoos de helicópteros do Grupamento Tático Aéreo (GTA).



Com 73 anos de história, a agremiação deve atrair milhares de pessoas, que acompanharão 12 trios elétricos ao longo de 1,4 quilômetro de percurso.



Conforme a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), 563 profissionais serão empregados na ação, incluindo efetivo ordinário, extraordinário e unidades especializadas, com atuação motorizada e a pé.



O policiamento abrangerá pontos estratégicos do evento, como a Praça 12 de Março, a Avenida Presidente Getúlio Vargas, vias de acesso, áreas de maior circulação, paradas de ônibus e terminais.



Sob a coordenação do Batalhão Duarte Coelho (1º BPM), a operação contará com o apoio do Regimento de Polícia Montada (RPMon), da CIPMoto, do Batalhão de Radiopatrulha (BPRp) e da Operação Lei Seca com pontos de bloqueio nas principais vias.



A Polícia Civil montará uma delegacia temporária no Centro Universitário Uninovo (Facottur), composta por delegado, escrivão e agentes. Também haverá reforço na Delegacia de Plantão do Varadouro, com delegado, escrivães e agentes.



O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) atuará com planejamento estratégico e tático voltado à prevenção, monitoramento e pronta resposta, com ações de comando e controle, Atendimento Pré-Hospitalar (APH), combate a incêndio e salvamento.



O foco será a mitigação de riscos relacionados a comportamento de massa, ocupação desordenada de espaços públicos e dificuldades de acesso para viaturas.