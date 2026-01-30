Carnaval de Olinda: trânsito terá esquema especial para desfile das Virgens do Bairro Novo

Segundo a Prefeitura de Olinda, as interdições de trânsito terão início às 7h deste domingo (1º), para desfile das Virgens do Bairro Novo

As Virgens de Olinda tradicionalmente desfilam antes da abertura oficial do Carnaval (Foto: Passarinho/Prefeitura de Olinda)

As Virgens de Olinda, bloco tradicional do Carnaval na cidade, acontece neste domingo (1°). Em função desfile, que atrai milhares de foliões, o trânsito olindense terá um esquema especial. A Prefeitura de Olinda anunciou, nesta quinta (29), como ficará a mobilidade no município.

O esquema de interdição funcionará a partir das 7h do domingo (1°), podendo se estender até às 21h, de acordo com a dinâmica do desfile e a dispersão do público.

Interdições e desvios

A interdição terá início na Rua do Sol, seguindo pela Praça 12 de Março e pela Avenida Getúlio Vargas, até à altura da Rua Doutor Manoel de Barros Leite, no Bairro Novo.

Para os motoristas que trafegam no sentido Recife–Olinda, há um ponto de orientação nas proximidades do Armazém Acha Aqui, no Varadouro. A partir desse ponto, os veículos poderão seguir como rotas alternativas pelas avenidas Sigismundo Gonçalves e Ministro Marcos Freire ou pela PE-15, via Bultrins.

Já no sentido Olinda–Recife, os veículos de menor porte deverão acessar a Avenida Doutor Manoel Barros Leite, seguindo em direção à Avenida Carlos de Lima Cavalcanti e ao bairro de Bultrins. Nesse mesmo trajeto, ônibus e caminhões serão direcionados para a Rua Marcolino Botelho, nas proximidades do Shopping Patteo.

Agentes de mobilidade permanecerão posicionados ao longo do percurso para orientar os condutores e garantir fluidez e segurança no tráfego.

Virgens do Bairro Novo

Neste ano, o desfile das Virgens do Bairro Novo acontece mais cedo, no dia 1º de fevereiro, um domingo anterior à data tradicional. A concentração será na Avenida Getúlio Vargas, com início do desfile às 9h.

A antecipação, segundo a gestão municipal, foi definida como medida de segurança, evitando a sobreposição com outros grandes eventos que antecedem a abertura oficial do Carnaval de Olinda.

A Prefeitura repassou, ainda, que 12 trios elétricos participarão do desfile de comemoração dos 73 anos do bloco. Entre as atrações anunciadas estão Michele Andrade, Flay, André Marreta, Kelvis Duran, além das bandas Y9, Tentação, É Farra, Asas da América, Jefferson Rouche, Renato Pires, Som da Terra, Everton Freitas e Allan Dibôa.

Concurso das Virgens

Por fim, a gestão de Olinda anunciou que as inscrições para o tradicional Concurso das Virgens do Bairro Novo seguem até esta sexta (30) no Hotel Costeiro, na Avenida Beira Mar de Olinda, de segunda a sexta-feira, das 20h às 22h. As 50 primeiras inscrições foram gratuitas; esse após limite, a taxa é de R$ 50,00.

Criadas em 1953, as Virgens do Bairro Novo surgiram de forma irreverente e se consolidaram como um dos blocos mais tradicionais do Carnaval de Olinda, reunindo milhares de foliões e reforçando a identidade cultural da cidade.