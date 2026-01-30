CTTU monta esquema de trânsito para corrida e blocos carnavalescos no Recife
Eventos em diferentes áeras da cidade alteram rotas de trânsito
Publicado: 30/01/2026 às 22:58
Agentes da CTTU estarão nos locais para orientar os motoristas (Foto: CTTU)
A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) vai montar esquemas especiais de mobilidade neste sábado (31) e domingo (1º) por causa da Terceira Corrida do Galo da Madrugada e de desfiles de blocos carnavalescos em diferentes áreas da cidade. A operação envolve agentes e orientadores de trânsito e tem como objetivo garantir a segurança viária e a fluidez do tráfego durante os eventos.
Na Zona Sul, no sábado (31), a CTTU vai acompanhar dois blocos. O “Quem Tem Cooler Tem Medo” desfila das 12h às 18h por ruas de Boa Viagem, como Jack Aires, Francisco da Cunha, Faustino Porto e Professor Júlio Ferreira de Melo. Já o bloco Fika Trankili circula das 13h às 19h, com início na Rua Eduardo Wanderley Filho, passando por vias como Francisco da Cunha, Pedro de Melo Cahú, José Brandão e Ministro Nelson Hungria, seguindo pela Avenida Antônio Falcão até a Avenida Sul.
Na Zona Norte, três eventos contam com apoio da CTTU. No sábado, o bloco Varanda Vip percorre, das 21h à meia-noite, ruas dos bairros de Vasco da Gama e Casa Amarela. No domingo, das 15h às 21h, o mesmo trajeto será utilizado pelo bloco “É mole mas é tua”. No bairro da Linha do Tiro, o bloco “Seu Mix em Folia” desfila a partir das 15h, com percurso entre a Rua Uriel de Holanda e a Praça da Convenção.
Na Zona Oeste, cinco blocos vão mobilizar equipes da autarquia. No sábado, o “Bloco do Papada” será monitorado das 20h às 23h na Avenida Manoel Gonçalves da Luz, na Mustardinha. No domingo, haverá intervenções na Rua Ipojuca, em Areias, para o “Bloco Heróis na Folia”; na Rua Gomes Taborda, no Cordeiro, para o “Bloco dos Moleques”; e na Várzea, na Avenida Afonso Olindense e na Rua João Carneiro da Cunha, para os blocos “Comilão Folia” e “As Catraias das Barreiras”.
No Centro do Recife, a Terceira Corrida do Galo da Madrugada acontece no domingo (1º), a partir das 5h30, com largada na Avenida Guararapes. O percurso passa pelas avenidas Dantas Barreto e Sul, segue por ruas do bairro de São José, Cabanga e Via Mangue, com retornos ao longo do trajeto, e termina novamente na Avenida Guararapes.
Durante a corrida, haverá desvios no trânsito. Na Avenida Conde da Boa Vista, os veículos não poderão seguir em direção à Ponte Duarte Coelho e deverão acessar a Rua da Aurora. Quem vier pela Rua do Sol será direcionado para a Rua do Imperador. Na Zona Sul do percurso, o tráfego da Avenida Nossa Senhora do Carmo será desviado para a Rua da Praia, evitando o acesso à Avenida Dantas Barreto.
Em vias menores, os bloqueios serão pontuais. Na Rua São João, o giro será obrigatório à direita na Avenida Dantas Barreto, no sentido Centro. Na Rua do Peixoto, os veículos serão orientados para as ruas da Concórdia ou Imperial. Já na área de Afogados e da Avenida Sul, o desvio será feito pela Travessa Padre Azevedo.
A CTTU orienta os condutores a planejarem os deslocamentos, utilizarem rotas alternativas e ficarem atentos à sinalização temporária instalada durante os eventos.