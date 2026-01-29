Embriaguez ao volante: BRs no estado registraram 125 acidentes e 13 mortes em 2025

Diante desses números, Polícia Rodoviária Federal (PRF) lembra na sexta (30) o Dia Nacional de Conscientização Álcool Zero no Trânsito. Estão previstas ações educativas nas BRs que cortam Pernambuco

PRF reforça ações para evitar motoristas trafegando em Brs após consumir bebidas alcoólicas (Divulgação )

A Polícia Rodoviária federal (PRF) registrou, em 2025, 125 acidentes de trânsito envolvendo embriaguez ao volante, nas rodovias federais de Pernambuco.

Esses sinistros deixaram 118 pessoas feridas e 13 mortas.

Em 2024, a embriaguez ao volante provocou 154 sinistros, com 123 feridos e oito mortes.

Diante desses números, a PRF realiza ações na sexta (30) para marcar o Dia Nacional de Conscientização Álcool Zero no Trânsito.

A ideia é chamar a atenção da sociedade sobre os riscos e consequências da mistura de bebida alcoólica e direção.

Nesta quinta (29), a corporação informou que realizará ações educativas e de fiscalização, em parceria com órgãos do Sistema Nacional de Trânsito e de Segurança Pública.

Como será

A campanha irá reforçar o alerta sobre os efeitos do álcool na direção dos veículos, que prejudica a coordenação, o reflexo e a capacidade de reação do motorista, fazendo com que ele leve mais tempo para frear ao se deparar com qualquer obstáculo na via.

Durante as abordagens, os agentes também irão repassar orientações sobre o perigo do uso do celular ao volante, que compromete a atenção e tem contribuído para a principal causa de sinistros no trânsito, a ausência de reação do condutor.

A fiscalização no ano passado foi intensificada com a realização de mais de 167 mil testes do bafômetro, que resultaram em 1.592 autuações e 121 prisões de motoristas sob efeito de álcool. Em 2024, foram realizados151,9 mil testes com o equipamento, que contribuíram para emitir 1.707 autuações e deter 130 motoristas alcoolizados.

Carreta do Cinema

Este ano, as ações educativas irão ganhar um reforço importante. A Carreta do Cinema da PRF estará estacionada na unidade de Igarassu, no Km 29 da BR 101, e servirá para ampliar a mensagem de conscientização.

O veículo comporta até 48 pessoas por sessão e possui telão, poltronas e ar-condicionado. Enquanto os policiais realizam a fiscalização dos veículos, condutores e passageiros serão convidados a participar de uma sessão de curta duração com vídeos educativos sobre diversos temas, como alcoolemia, uso de equipamentos obrigatórios e excesso de velocidade.

