PF apreende pasta base de cocaína enviada por correspondência no Recife

Suspeito que recebeu a posta base de cocaína em sua residência foi preso pela PF e autuado por tráfico interestadual de drogas

Pasta base de cocaína chegou por correspondência na caso do suspeito (DIVULGAÇÃO/PF)

A Polícia Federal, numa ação conjunta com a Receita Federal, apreendeu na manhã desta quarta (28), cinco invólucros com aproximadamente 1,5Kg de pasta base de cocaína que seriam entregues em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife.

Na ocasião foi preso em flagrante um suspeito quando recebeu a encomenda em sua residência.

Ele foi autuado por tráfico interestadual de drogas, cujas penas podem chegar até 20 anos de reclusão.

A apreensão e prisão aconteceram via fiscalização de rotina desenvolvida pela Polícia Federal e Receita Federal.