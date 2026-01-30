Irmãos de 3 e 6 anos morrem em incêndio em casa no Agreste
Sinistro aconteceu na residência onde moravam as duas crianças, no bairro Pitanga, em Pesqueira, no Agreste. As vítimas estariam sozinhas no local
Publicado: 30/01/2026 às 10:25
O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. (Foto: Reprodução)
Um incêndio em uma casa provocou a morte de duas crianças, na quinta-feira (29), em Pesqueira, no Agreste pernambucano.
As vítimas são irmãos: um menino, identificado como Bernardo Abraão Lopes Santana, de 6 anos e uma menina de 3 anos, conhecida como Alexia Rielly Lopes Santana.
O incêndio aconteceu na casa da família das crianças, no bairro Pitanga.
As crianças ainda foram socorridas por vizinhos, para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, onde foram estabilizadas e transferidas para o Hospital da Restauração, no bairro do Recife. Ainda de acordo com as informações, Bernardo, morreu no caminho, enquanto a irmã, veio a óbito pouco tempo depois de dar entrada na unidade.mas não resistiram.
Informações divulgadas em redes sociais dão conta de que as crianças estariam sozinhas em casa. A mãe delas teria saído de casa.
Existe a suspeita de que as crianças tenham mexido em algum objeto e provocado o incêndio.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar as chamas.
O caso será investigado pela polícia. O corpo do menino foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Palmares. Já Alexia, deu entrada no IML de Santo Amaro.
O que diz a polícia
Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que está investigando o caso por meio da Delegacia de Pesqueira.
Ainda segundo a corporação, as crianças sofreram queimaduras pelo corpo após um incêndio na residência delas e não resistiram.
"Perícias foram solicitadas e o caso segue em diligências até total elucidação do fato. Mais informações serão repassadas em momento oportuno", acrescentou.
O que diz o Corpo de Bombeiros
Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) informou que atendeu a uma ocorrência de incêndio em residência, registrada na Rua Alferes João Ferreira, no bairro Pitanga, no município de Pesqueira.
Foram empenhadas duas viaturas, sendo uma de combate a incêndio e outra de resgate.
Ao chegar ao local, as equipes constataram que moradores da área já haviam conseguido debelar parte das chamas, restando pequenos focos ativos e a necessidade de realização do rescaldo.
Populares informaram que duas pessoas teriam sido afetadas, porém ambas já haviam sido socorridas antes da chegada das equipes do CBMPE.
A área foi isolada como medida de segurança para os presentes.