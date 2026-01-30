Irmãos de 3 e 6 anos morrem em incêndio em casa no Agreste

Sinistro aconteceu na residência onde moravam as duas crianças, no bairro Pitanga, em Pesqueira, no Agreste. As vítimas estariam sozinhas no local

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. (Foto: Reprodução)

Um incêndio em uma casa provocou a morte de duas crianças, na quinta-feira (29), em Pesqueira, no Agreste pernambucano.

As vítimas são irmãos: um menino, identificado como Bernardo Abraão Lopes Santana, de 6 anos e uma menina de 3 anos, conhecida como Alexia Rielly Lopes Santana.

O incêndio aconteceu na casa da família das crianças, no bairro Pitanga.

As crianças ainda foram socorridas por vizinhos, para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, onde foram estabilizadas e transferidas para o Hospital da Restauração, no bairro do Recife. Ainda de acordo com as informações, Bernardo, morreu no caminho, enquanto a irmã, veio a óbito pouco tempo depois de dar entrada na unidade.mas não resistiram.

Informações divulgadas em redes sociais dão conta de que as crianças estariam sozinhas em casa. A mãe delas teria saído de casa.



Existe a suspeita de que as crianças tenham mexido em algum objeto e provocado o incêndio.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar as chamas.

O caso será investigado pela polícia. O corpo do menino foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Palmares. Já Alexia, deu entrada no IML de Santo Amaro.

O que diz a polícia

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que está investigando o caso por meio da Delegacia de Pesqueira.

Ainda segundo a corporação, as crianças sofreram queimaduras pelo corpo após um incêndio na residência delas e não resistiram.

"Perícias foram solicitadas e o caso segue em diligências até total elucidação do fato. Mais informações serão repassadas em momento oportuno", acrescentou.

O que diz o Corpo de Bombeiros



Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) informou que atendeu a uma ocorrência de incêndio em residência, registrada na Rua Alferes João Ferreira, no bairro Pitanga, no município de Pesqueira.

Foram empenhadas duas viaturas, sendo uma de combate a incêndio e outra de resgate.

Ao chegar ao local, as equipes constataram que moradores da área já haviam conseguido debelar parte das chamas, restando pequenos focos ativos e a necessidade de realização do rescaldo.

Populares informaram que duas pessoas teriam sido afetadas, porém ambas já haviam sido socorridas antes da chegada das equipes do CBMPE.

A área foi isolada como medida de segurança para os presentes.

