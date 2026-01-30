Deivson Rocha, de 13 anos, brincava com os amigos, na quinta (29), quando foi mordido. O comitê que estuda tubarões no estado disse que as lesões indicam que o ataque partiu de um animal da espécie cabeça-chata, de até 3,5 metros

Corpo de adolescente que morreu após ataque de tubarão é enterrado em Olinda (Mareu Araújo/DP )

O corpo do adolescente que morreu após ser atacado por um tubarão, na Praia Del Chifre, em Olinda, no Grande Recife, foi velado e enterrado na tarde desta sexta (30).

Deivson Rocha, de 13 anos, brincava com os amigos, na quinta (29), quando foi mordido. O comitê que estuda tubarões no estado disse que as lesões indicam que o ataque partiu de um animal da espécie cabeça-chata, de até 3,5 metros.

O corpo do garoto foi liberado do Instituto de Medicina Legal (IML) pouco depois das 9h30. De lá, seguiu para o cemitério de Guadalupe, em Olinda.

Imagens feitas pela equipe do Diario mostram muita gente no velório e acompanhando a condução do caixão até a sepultura.