"Eles nunca ficaram só", diz tia de crianças mortas em incêndio em Pesqueira, no Agreste

O incêndio atingiu a casa nesta quinta-feira (29), no bairro da Pitanga, em Pesqueira, no Agreste de Pernambuco

Tia de Bernardo Abraão Lopes Santana e Alexia Rielly Lopes Santana, de 6 e 3 anos (Foto: Cadu Silva/DP)

“Eles nunca ficaram só”, afirmou a tia de Bernardo Abraão Lopes Santana e Alexia Rielly Lopes Santana, de 6 e 3 anos, vítimas de um incêndio que atingiu a residência da família no bairro da Pitanga, em Pesqueira, no Agreste de Pernambuco. O caso ocorreu nesta quinta-feira (29).

De acordo com as informações, o incêndio provocou a morte das duas crianças, que eram irmãs. Bernardo morreu durante a transferência para o Hospital da Restauração, no Recife. Alexia chegou a dar entrada na unidade, mas faleceu pouco tempo depois.

Os relatos da família, apontam que as crianças chegaram a ser socorridas por vizinhos para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. “Quando a gente soube, elas já estavam sendo levadas para a UPA”, relatou a tia. Após serem estabilizadas, as vítimas foram transferidas para o HR.

O fato das crianças estarem sozinhas em casa no momento do incêndio repercutiu nas redes sociais. A tia justificou que não era normal isso acontecer e que, a mãe trabalhava como manicure em casa justamente para acompanhar os filhos, mas que neste dia, os deixou a sós por um um breve instante.

Ainda de acordo com a familiar, não houve conversa com a mãe sobre o que pode ter causado o incêndio. “A gente só se encontrou no hospital. Não deu pra conversar sobre o que pode ter acontecido”, disse.

Existe a suspeita de que as crianças tenham mexido em algum objeto dentro da residência e provocado o incêndio, mas a causa ainda não foi confirmada. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar as chamas.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que vai apurar as circunstâncias do incêndio e as responsabilidades.

Os corpos das crianças foram encaminhados para o Instituto de Medicina Legal (IML). O corpo de Bernardo foi levado para o IML de Palmares, enquanto Alexia deu entrada no IML de Santo Amaro, no Recife. A tia e o pai das crianças estiveram no IML para a liberação do corpo da menina. O corpo do menino está sendo liberado pela mãe, que está grávida de seis meses.

A família informou que os irmãos devem ser sepultados na manhã deste sábado (31), no cemitério público de Pesqueira.

