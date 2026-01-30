° / °
Lula deixa hospital após cirurgia de catarata no olho esquerdo

O presidente Lula realizou, nesta sexta-feira (30), cirurgia de catarata no olho esquerdo

Publicado: 30/01/2026 às 10:38

Presidente Lula deve cumprir agenda no carnaval /(Foto: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizou, nesta sexta-feira (30), cirurgia de catarata no olho esquerdo.

Segundo nota divulgada pelo Palácio do Planalto, o procedimento, realizado no CBV Hospital de Olhos, em Brasília, ocorreu “sem intercorrências e o presidente já recebeu alta hospitalar”.

Lula deve permanecer na Granja do Torto durante esta sexta-feira e no fim de semana. O presidente retornará às atividades de rotina na segunda-feira (2).

“O presidente segue com acompanhamento habitual pelas equipes médicas lideradas pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho e pela Dra. Ana Helena Germoglio”, diz o comunicado.

