Morte em ataque de tubarão: característica da mordida em garoto aponta para espécie cabeça-chata, diz Cemit

Área onde adolescente foi atacado por tubarão tem placa de alerta (Marília Parente/DP)

Um dia depois da morte do garoto Deivson Rocha, de 13 anos, atacado por um tubarão, na praia Del Chifre, em Olinda, no Grande Recife, as autoridades estaduais buscam informações para identificar a espécie do animal envolvida no incidente de quinta (29).

Nesta sexta (30), a secretária-executiva do Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit), Denise Alves, informou que a maior probabilidade é de que o ataque tenha sido de um tubarão cabeça-chata.



Em entrevista realizada na área do ataque, ela afirmou que as equipes do comitê estão acompanhando os profissionais da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) para pegar as informações no Instituto de Medicina Legal (IML) e elaborar um documento com essas informações detalhadas.

Mesmo com a necessidade de aguardar informações, ela acredita que existe a compatibilidade das características do ataque com a espécie cabeça-chata.

“Formo ao hospital Tricentenário (em Olinda) e conversamos com os médicos que atenderam o menino. Pealas características da mordida e pelos relatos, acreditamos que pode ter sido essa espécie”, disse.

Alves explicou que o cabeça-chata é uma espécie que tem como característica se aproxima de áreas mais rasas do mar.

Além disso, essas fêmeas da espécie buscam águas mais turvas, e águas e rasas para se reproduzir e se alimentar.

“Houve uma conjunção de fatores. Era maré alta, com dois metros, e tinha chovido na noite anterior e água ficou mais turva. O animal confunde a pessoa com a presa natural ”, comentou.