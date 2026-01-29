Protesto fecha trecho da BR-101 no Cabo de Santo Agostinho

Entulhos e pneus em chamas fecharam a pista no sentido interior/Recife, por volta das 13h30 desta quinta (29), no KM 104

Segundo a PRF,, a informação preliminar é de que o motivo do protesto é devido ao desaparecimento de um casal desde o domingo. (Reprodução/Redes sociais )

Um protesto interdita um trecho da BR-101 Sul, no cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife, nesta quinta (29).

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para debelar o fogo e enviou uma viatura para a área nas proximidades da passarela da Charneca. .

