PM prende suspeitos de agressão a policiais em protesto na Boa Vista, centro do Recife

Advogado de manifestantes que faziam protesto nega agressão a PM’s e alega que um dos jovens chegou a ser baleado

DHPP, no Recife (Foto: Arquivo DP Foto)

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), por meio do 13º BPM, conduziu à delegacia três suspeitos de agredirem policiais militares, no bairro da Boa Vista, região central do Recife, na tarde da quarta-feira (28).

Eles faziam parte de um protesto contra a crise diplomática envolvendo a Venezuela e os Estados Unidos, que começou em frente ao consulado norte-americano.

A agressão, segundo a PM, ocorreu na Avenida Conde da Boa Vista, quando os agentes da segurança pública estariam realizando intervenção policial para conter a prática de atos de vandalismo e depredação do patrimônio privado.

Os policiais militares feridos foram socorridos para uma unidade hospitalar e, após alta médica, se dirigiram ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil, para prestarem depoimento.

A Polícia Civil de Pernambuco, por meio da 1ª Delegacia de Polícia de Homicídios (1ª DPH), autuou o homem de 23 anos pelos crimes de tentativa de homicídio e dano/depredação.

Uma adolescente de 16 anos foi apreendida em flagrante por ato infracional análogo aos mesmos crimes.

Outro homem, de 21 anos, foi autuado por lesão corporal. As investigações seguem em andamento.

Protesto

Os manifestantes protestavam contra a intervenção do governo norte-americano na Venezuela. Imagens de uma emissora de televisão mostram manifestantes queimando a bandeira dos EUA.

Os jovens estariam com barrotes de madeira, fogos de artifício e até bombas caseiras, chamadas de coquetel Molotov, segundo a PM. Eles teriam agredido um sargento e dois soldados.

Representando dois manifestantes, o advogado Igor Ferraz negou qualquer tipo de agressão aos PM’s.

Ele disse que um dos jovens estaria com uma bandeira e não com barrote de madeira e que o outro estudante estava filmando o protesto quando levou um tiro.

“Ele vai ao IML para fazer o exame de corpo de delito e tirar a bala. O outro seguirá para a audiência de custódia”.

