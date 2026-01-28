Agentes federais envolvidos na morte de manifestante em Minneapolis são suspensos
O enfermeiro americano Alex Pretti foi morto por agentes federais no último sábado (24)
Publicado: 28/01/2026 às 16:05
Protestos contra o Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Os agentes federais de imigração envolvidos na morte a tiros de um manifestante em Minneapolis foram suspensos, no momento em que aumentam as críticas contra o presidente Donald Trump por defensores dos funcionários do ICE.
"Trata-se de um protocolo padrão", afirmou uma porta-voz do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE, na sigla em inglês) à AFP.
- Trump enviou 'czar da fronteira' a Minneapolis e alguns agentes do ICE começarão a deixar a cidade
- Trump lamenta morte de ativista em Minneapolis, mas descarta demissões
- Trump não quer gente 'ferida ou morta nas ruas dos EUA', diz porta-voz da Casa Branca
- Segunda morte por repressão policial em Minneapolis eleva pressão sobre Trump
- Homem morto por agentes de imigração em Minneapolis era americano e trabalhava como enfermeiro de UTI
O jornal The New York Times informou que os sancionados são os dois agentes que dispararam no sábado dez vezes contra o enfermeiro Alex Pretti depois de ele ter sido imobilizado no chão por vários agentes federais de imigração.
Pretti, um enfermeiro de 37 anos, faleceu devido a ferimentos de bala no local dos fatos.
Sua morte ocorreu depois de Renee Good, outra americana da mesma idade, baleada pela polícia de imigração em 7 de janeiro também em Minneapolis.