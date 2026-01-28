Agentes federais envolvidos na morte de manifestante em Minneapolis são suspensos

O enfermeiro americano Alex Pretti foi morto por agentes federais no último sábado (24)

Protestos contra o Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Os agentes federais de imigração envolvidos na morte a tiros de um manifestante em Minneapolis foram suspensos, no momento em que aumentam as críticas contra o presidente Donald Trump por defensores dos funcionários do ICE.

"Trata-se de um protocolo padrão", afirmou uma porta-voz do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE, na sigla em inglês) à AFP.

O jornal The New York Times informou que os sancionados são os dois agentes que dispararam no sábado dez vezes contra o enfermeiro Alex Pretti depois de ele ter sido imobilizado no chão por vários agentes federais de imigração.

Pretti, um enfermeiro de 37 anos, faleceu devido a ferimentos de bala no local dos fatos.

Sua morte ocorreu depois de Renee Good, outra americana da mesma idade, baleada pela polícia de imigração em 7 de janeiro também em Minneapolis.