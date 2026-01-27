TRE-PE realiza mutirão nesta semana para regularização de eleitores
Horário dos cartórios e postos de atendimento do TRE-PE estarão abertos das 8h às 16h, de quinta (29) a sábado (31), para realizar serviços como emissão do primeiro título, correção de cadastros e mudanças de domicílio
Publicado: 27/01/2026 às 19:38
Eleitores podem regularizar pendências de forma presencial, no site ou no aplicativo do TRE-PE (Marcelo Camargo/Agência Brasil )
O primeiro mutirão de coleta biométrica do ano acontece desta quinta-feira (29) ao sábado (31). Durante a ação, cartórios e postos de atendimento do Tribunal Regional de Pernambuco (TRE-PE) estarão abertos das 8h às 16h, duas horas a mais do que nos dias comuns.
O objetivo é receber os eleitores que precisarem de serviços como cadastro de digital, emissão do primeiro título, correção de cadastros, mudanças de domicílio, revisão de suspensão de título, solicitação de certificados e transferências.
O mutirão visa agilizar o processo de identificação dos eleitores no dia 4 de outubro, data do primeiro turno das Eleições Gerais 2026. Para participar, será necessário fazer o agendamento prévio. O Tribunal também recomenda que antes de agendar o eleitor verifique se já possui biometria coletada.
Pontos de atendimento
O TRE Pernambuco reforçou a quantidade de postos de atendimento, aumentando a rede de cartórios eleitorais e centrais, em cidades com nível baixo de biometria.
Em Recife e Olinda, além das centrais de atendimento, há a possibilidade de agendamento nos Expressos Cidadão nos shoppings Riomar e Patteo. Em Jaboatão dos Guararapes, além da central de atendimento do Shopping Guararapes, seis outros postos de atendimento estão disponíveis.
Documentos necessários
É necessário que o eleitor comprove sua identidade por meio de documentos como:
- Carteira de identidade (RG)
- Carteira emitida pelos órgãos profissionais criados por lei federal
- Certidão de nascimento ou casamento, carteira de trabalho e previdência social (CTPS)
- Documento público que comprove que o eleitor tem a idade mínima de 16 anos, constando os demais elementos para sua qualificação e nacionalidade brasileira.
Todos os documentos deverão ser apresentados em original, não serão aceitas cópias, mesmo que autenticadas. Para fazer o primeiro título não serão aceitos CNH e passaporte. Aos requerentes do sexo masculino, será exigido o certificado de quitação do serviço militar obrigatório no ano em que se completa 19 anos.
Já para a comprovação do domicílio, podem ser apresentados os seguintes documentos:
- Contas de luz, água ou telefone
- Envelopes de correspondência ou nota fiscal de entrega de mercadoria (todos em nome do eleitor ou parente até 2° grau emitidos ou expedidos nos três meses anteriores ao preenchimento do requerimento)
- Contracheque ou cheque bancário em que constem endereço e nome do eleitor,
- Documento expedido pelo INCRA
- Declaração escolar comprovando matrícula do eleitor ou de filho(s) do mesmo
- Certidão de nascimento ou de casamento do eleitor ou de filhos(s) do mesmo
Para mais dúvidas, o TRE-PE recomenda que o eleitor utilize sua atendente virtual ou utilize o Disque Eleitoral: (81) 3194-09400.