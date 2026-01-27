TRE-PE realiza mutirão nesta semana para regularização de eleitores

Horário dos cartórios e postos de atendimento do TRE-PE estarão abertos das 8h às 16h, de quinta (29) a sábado (31), para realizar serviços como emissão do primeiro título, correção de cadastros e mudanças de domicílio

Eleitores podem regularizar pendências de forma presencial, no site ou no aplicativo do TRE-PE (Marcelo Camargo/Agência Brasil )

O primeiro mutirão de coleta biométrica do ano acontece desta quinta-feira (29) ao sábado (31). Durante a ação, cartórios e postos de atendimento do Tribunal Regional de Pernambuco (TRE-PE) estarão abertos das 8h às 16h, duas horas a mais do que nos dias comuns.

O objetivo é receber os eleitores que precisarem de serviços como cadastro de digital, emissão do primeiro título, correção de cadastros, mudanças de domicílio, revisão de suspensão de título, solicitação de certificados e transferências.

O mutirão visa agilizar o processo de identificação dos eleitores no dia 4 de outubro, data do primeiro turno das Eleições Gerais 2026. Para participar, será necessário fazer o agendamento prévio. O Tribunal também recomenda que antes de agendar o eleitor verifique se já possui biometria coletada.

Pontos de atendimento

O TRE Pernambuco reforçou a quantidade de postos de atendimento, aumentando a rede de cartórios eleitorais e centrais, em cidades com nível baixo de biometria.

Em Recife e Olinda, além das centrais de atendimento, há a possibilidade de agendamento nos Expressos Cidadão nos shoppings Riomar e Patteo. Em Jaboatão dos Guararapes, além da central de atendimento do Shopping Guararapes, seis outros postos de atendimento estão disponíveis.

Documentos necessários

É necessário que o eleitor comprove sua identidade por meio de documentos como:

Carteira de identidade (RG)

Carteira emitida pelos órgãos profissionais criados por lei federal

Certidão de nascimento ou casamento, carteira de trabalho e previdência social (CTPS)

Documento público que comprove que o eleitor tem a idade mínima de 16 anos, constando os demais elementos para sua qualificação e nacionalidade brasileira.

Todos os documentos deverão ser apresentados em original, não serão aceitas cópias, mesmo que autenticadas. Para fazer o primeiro título não serão aceitos CNH e passaporte. Aos requerentes do sexo masculino, será exigido o certificado de quitação do serviço militar obrigatório no ano em que se completa 19 anos.

Já para a comprovação do domicílio, podem ser apresentados os seguintes documentos:

Contas de luz, água ou telefone

Envelopes de correspondência ou nota fiscal de entrega de mercadoria (todos em nome do eleitor ou parente até 2° grau emitidos ou expedidos nos três meses anteriores ao preenchimento do requerimento)

Contracheque ou cheque bancário em que constem endereço e nome do eleitor,

Documento expedido pelo INCRA

Declaração escolar comprovando matrícula do eleitor ou de filho(s) do mesmo

Certidão de nascimento ou de casamento do eleitor ou de filhos(s) do mesmo

Para mais dúvidas, o TRE-PE recomenda que o eleitor utilize sua atendente virtual ou utilize o Disque Eleitoral: (81) 3194-09400.