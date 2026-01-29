Homem leva cinco tiros, mas consegue fugir e chamar a polícia em Vitória de Santo Antão

A tentativa de homicídio ocorreu na noite de terça-feira (27), no bairro do Irã, em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata de Pernambuco

A PCPE informou que inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos. (Foto: Reprodução/PCPE)

Um homem procurou ajuda da Polícia após ser baleado cinco vezes em uma tentativa de homicídio na noite desta terça-feira (27), no bairro do Irã, em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata de Pernambuco. Uma equipe de plantão realizou os primeiros socorros da vítima.

De acordo com informações repassadas à Polícia, o homem estava no local quando foi abordado por dois conhecidos. Ao se aproximar, um dos suspeitos sacou uma arma e efetuou diversos disparos contra a vítima, que fugiu do local.

Após a ação, os criminosos fugiram do local e até o momento não foram localizados.

Ainda segundo as informações, a vítima conseguiu escapar dos criminosos e chegar à delegacia. Em depoimento, ele relatou desconhecer a motivação do crime e afirmou ser usuário de drogas.

A vítima foi encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o Hospital João Murilo de Oliveira, onde foram identificadas perfurações provocadas por tiros em várias regiões do corpo. Diante da complexidade do caso, ele foi transferido para o Hospital da Restauração (HR), no bairro do Recife.

A polícia também informou que a vítima possui registros anteriores por crimes relacionados ao tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

O caso está sendo investigado pela 17ª Delegacia de Homicídios de Vitória de Santo Antão. Em nota, a Polícia Civil informou que durante as diligências, um adolescente de 15 anos foi apreendido na casa da namorada. Outros dois envolvidos não foram localizados.

"Após a aplicação das medidas administrativas, o adolescente foi encaminhado para o Ministério Público de Pernambuco (MPPE), ficando à disposição da Justiça", relatou a corporação.

