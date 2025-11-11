Vitória de Santo Antão vai receber complexo da Polícia Civil com cinco delegacias

Obras têm custo de R$ 8,1 milhões e construtoras já podem participar de licitação para construir os espaços

Vitória de Santo Antão vai receber complexo da Polícia Civil (Foto: Divulgação/SDS)

O município de Vitória de Santo Antão, na Mata Sul, terá um novo complexo da Polícia Civil que reunirá cinco delegacias em um mesmo espaço. O valor previsto é de R$ 8,1 milhões, e o edital para contratação da empresa responsável pela obra foi publicado no Diário Oficial do Estado.

O local abrigará a 10ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), a 12ª Delegacia Seccional, a 17ª Delegacia de Polícia de Homicídios, o 6º Departamento de Repressão ao Narcotráfico (Denarc) e a Delegacia de Polícia da 61ª Circunscrição.

Segundo a Secretaria de Defesa Social (SDS), o projeto prevê uma área total construída de 1,4 mil m², sendo três delegacias com 332 m² e duas com 230 m². O espaço contará com cartórios, salas de investigação, sala de reconhecimento, xadrez, depósito de armas, áreas de convivência e uma sala lilás, destinada ao atendimento humanizado a mulheres vítimas de violência.

“A abertura dessa nova licitação mostra que estamos avançando de forma concreta no compromisso assumido pelo Governo de Pernambuco em reestruturar e modernizar as forças de segurança. O Complexo da Polícia Civil em Vitória de Santo Antão representa mais um importante passo para garantir melhores condições de trabalho aos nossos profissionais e um atendimento mais eficiente e humanizado à população”, declarou o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho.

O projeto foi desenvolvido pela Secretaria de Projetos Estratégicos (Sepe), a partir de sugestões da Polícia Civil.

“O Complexo de Polícia Civil que será instalado em Vitória de Santo Antão vai desempenhar um papel fundamental para o fortalecimento da segurança pública no Estado. Serão cinco delegacias, atuando de forma integrada, em um equipamento amplo e moderno. Com esse complexo idealizado pela governadora Raquel Lyra, avançamos ainda mais no sentido de oferecer um Estado mais seguro para os pernambucanos e as pernambucanas”, afirmou o secretário da Sepe, Rodrigo Ribeiro.

A execução da obra ficará a cargo da Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab), com prazo de conclusão de seis meses a partir da emissão da ordem de serviço.

Além do novo complexo em Vitória, o Estado também anunciou a reforma e ampliação do Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar), em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. O valor é de R$ 4,6 milhões. Com 1,3 mil m² de área, o projeto inclui novos dormitórios, vestiários, sala de aula e área de exposição. Assim como o complexo de Vitória, o projeto foi elaborado pela Sepe e será executado pela Cehab, com prazo de seis meses após a assinatura da ordem de serviço.