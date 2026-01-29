Síndico de 67 anos é agredido por morador em condomínio de Piedade, no Grande Recife

A agressão contra o idoso de 67 anos foi registrada por câmeras de segurança e postada em redes sociais. Agressor, segundo a vítima, é filho de ex-síndica do prédio

Morador agride síndico de prédio em Jaboatão dos Guararapes (REPRODUÇÃO/VÍDEO)

O síndico de um prédio em Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, foi agredido por um morador, no hall de entrada, onde ficam os elevadores no condomínio.

A agressão contra o idoso de 67 anos foi registrada por câmeras de segurança e postada em redes sociais.



Segundo a vítima, identificada como Carlos, o agressor tem 34 anos e é filho de uma ex-síndica do condomínio, destituída do cargo em 2019.



Conforme o atual síndico, eleito em assembleia e no cargo desde 2022, o conflito estaria relacionado a disputas envolvendo a gestão condominial.

Também haveria a insatisfação do rapaz de 34 anos pela troca de comando do condomínio.

A vítima afirma que já tinha sofrendo ofensas e agressões verbais anteriores por parte do suspeito.

Imagens

As imagens mostram o síndico chegando ao hall de entrada para esperar o elevador. De repente, aparece um homem que começa a praticar as agressões.

O síndico leva chute e soco do agressor. Um funcionário corre e segura o homem que está agredindo o idoso.

Uma mulher, que seria filha do agressor, parte para cima da pessoa que estava tentando evitar mais chutes e socos. Ela confronta a pessoa que ajudava o síndico.

O síndico contratou um advogado, que afirmou ter prestado queixa à Polícia Civil.

O defensor alegou que a vítima das agressões sofreu lesões nas costas.

Afirmou, ainda, que o síndico informou está emocionalmente abalado.

O administrador do condomínio disse que tem problemas cardíacos e que precisou passar por exames médicos.